Sobreviviendo al virus: Capitalismo en crisis—Totalitarismo en ascenso

El totalitarismo ya no es una amenaza que se ubica en el futuro. Las medidas implementadas alrededor del mundo son totalitarias en todo el sentido de la palabra. Estamos presenciando decretos unilaterales de los gobiernos imponiendo la prohibición total de viajes, toques de queda durante las 24 horas del día, verdaderas leyes marciales, y otras medidas dictatoriales. Esto no quiere decir que no debamos implementar medidas para protegernos mutuamente de la propagación del virus...