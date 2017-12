Sobrellevar el Asperger jugando a rol

El autor cuenta de una forma muy personal cómo los juegos de rol le han ayudado a llevar mejor el síndrome de Asperger: "¿Qué me ha dado el rol? Más bien la pregunta sería qué no me ha dado. Ha sido mi puerta a la sociabilidad. Ha sido un asidero importantísimo que ha permitido sostenerme durante toda mi adolescencia y más allá."