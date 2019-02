Sobre el supuesto "bloqueo económico" de EEUU a Venezuela

Varias personas me han hecho preguntas u observaciones a raíz de un comentario mío en Twitter, según el cual me sorprendía que hubiera quienes creyeran la “narrativa” del “bloqueo económico” de Estados Unidos a Venezuela. Con esto, me refiero a la versión según la cual la crisis económica de Venezuela sería causada por un presunto “bloqueo económico” estadounidense. En particular, al supuesto bloqueo se le culpa del declive de la producción de petróleo.