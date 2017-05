Sobre moral, veganismo, ecología, antiespecismo y producción alimentaria

Yo soy omnívora, como lo ha sido el 99% de la humanidad a lo largo de su historia. Somos animales y comemos otros animales, además de recolectar y luego sembrar, y criar animales, como las hormigas crían pulgones. A mí lo que me avergüenza es que los humanos envenenemos el planeta, no que ocupemos nuestro puesto en la escala trófica. No creo que sea menos ético el comportamiento del lince por cazar conejos que el del conejo por comer hierba.