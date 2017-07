Sobre “matar al ego” y las Olimpiadas Espirituales: ¡a tomar por culo todos!

No, no se trata de encerrarse en una celda a ayunar, machacarse con un cilicio y recitar letanías durante horas y horas. No, no es eso, coño. No, no se trata de hacer Mindfulness poniendo atención plena a cada paso que uno da, a cada respiración y a cada truño que uno exonera (y sí, yo también he hecho un jodido cursillo de Mindfulness, de los de a 250 leuros de real de vellón).