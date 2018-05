Sobre el lugar donde el franquismo fusiló a 1734 personas se construirá un hotel de lujo y no el memorial previsto

"¿Os imaginais ir a los campos de exterminio nazi de Mauthausen o Auschwitz y encontrarlos convertidos en un hotel de lujo y cientos de metros más lejos, para no molestar a los turistas, una reproducción tipo parque temático en homenaje a las víctimas?" Pues eso pasará en el Camp de la Bota de Sant Adriá de Besòs donde la dictadura militar franquista fusiló a 1734 personas y ahora ya no se hará el Memorial previsto que se trasladará lejos para no molestar a los turistas de un hotel de lujo que si se contruirá.