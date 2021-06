Sobre la ley del ‘solo sí es sí’: ¿libertad sexual o proteccionismo estatal?

... que el concepto de consentimiento no quede restringido a las concreciones de la jurisprudencia, para ello insiste en que debe expresarse de forma concluyente e inequívoca. No dudo que la propuesta sea bienintencionada, pues hay episodios de violencia sexual donde la mujer es incapaz, paralizada por el miedo o sintiéndose intimidada, de decir no de forma explícita. Sin embargo, el hecho de que a veces pueda ser difícil para una víctima decir no no significa que todos los casos de violencia sexual estén supeditados a esta circunstancias...