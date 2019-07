Si el trazo de la humanidad, lo que la define, lo que diferencia un humano de otro animal, es la capacidad para lo abstracto, el Homo Sapiens no nació humano. Su aparición, hace unos 200.000 años, no supuso un jalón. Sus herramientas, por lo que sabemos, eran toscas y no más elaboradas y precisas que las de un Homo anterior. Su propia vida y cotidianidad serían muy parecidas a las de otras especies previas. Pero, de pronto, todo cambió.