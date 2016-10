Sobre la denegación de las becas del Ministerio de Educación por motivos patrimoniales

5 meneos 42 clics

A muchas familias les deniegan la famosa beca MEC por tener “presuntamente” un alto patrimonio. Generalmente por el valor catastral de su residencia o vivienda. Lo que NO te dicen es que salvo que esa vivienda esté pagada en su totalidad, sólo se aplica el porcentaje del valor catastral en base a lo que se haya amortizado de hipoteca ¿Cómo sé cuánto pagué realmente de mi hipoteca? Pues es fácil saberlo, el banco te manda regularmente esa información, pero si no, solo pídela. Verás que la parte de amortización es lo que de verdad has pagado...