La soberanía en disputa: ‘Narciso’ y las masas

No, no fue un golpe de Estado. Los alucinantes acontecimientos sucedidos el miércoles 6 de enero en el Capitolio de Washington, día de Reyes para mayor escarnio, no fueron parte de un golpe de Estado fallido, sino como máximo una mínima insurrección popular. Una insurrección anacrónica y bizarra, pero real. Las imágenes que dejan esas tres horas de vagabundeo por las instalaciones de la ‘casa del pueblo’ tenían aspecto de anacronismo puro.