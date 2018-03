Snapchat pierde 800 millones de dólares por un anuncio ofensivo sobre Rihanna

La aplicación para móviles Snapchat no está pasando por su mejor momento. El valor de sus acciones ha caído casi un 4%, perdiendo 800 millones de dólares de su valor de mercado, informó CNN. El suceso ha ocurrido después de unas declaraciones de Rihanna, en las que criticaba la aparición en la aplicación de un anuncio en el que "se burlaban" de la violencia del género. El anuncio en cuestión estaba dirigido al juego Would You Rather? (¿Qué preferirías?), presentado dos opciones a los usuarios: abofetear a Rihanna o golpear a Chris Brown.