Slavoj Zizek: "El sistema en punto muerto: Joker diagnostica artísticamente los males del mundo moderno"

El filósofo esloveno escribe sobre Joker: "Los izquierdistas inquietados son los ‘izquierdistas Fukuyama’; quienes piensan que el orden democrático liberal es el mejor orden posible y que solo tenemos que hacerlo más tolerante. [...] La lección de ‘Joker’ es que se necesita un cambio más radical. Que esto no es suficiente. Y eso es lo que estos izquierdistas demócratas no entienden. La insatisfacción que crece hoy en día es realmente seria. El sistema no puede gestionarla mediante reformas graduales, con más tolerancia o con una sanidad mejor."