Los sistemas antiaéreos rusos derriban un aparato volador cerca de la base de Jmeimim en Siria

El derribo del aparato no tripulado no ha causado heridos, según indicaron desde la base aérea rusa. Los sistemas antiaéreos rusos han derribado un aparato volador de tamaño pequeño en las inmediaciones de la base aérea rusa de Jmeimim en Siria. Según informa TASS, se trata de un aparato no tripulado de procedencia aún desconocida.