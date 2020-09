El sistema me va a obligar a saltarme el aislamiento

Mi pareja es profesora en Sevilla y, siguiendo los protocolos de vuelta al cole, el miércoles le hicieron un test de coronavirus. El resultado fue: anómalo ("no es un positivo claro, pero tampoco es negativo), le repitieron la prueba a los 15 minutos y el resultado volvió a ser anómalo y, como ante la incertidumbre es mejor estar seguros, le mandaron a hacerse un PCR.

El test que le habitan hecho es el test rápido del pinchazo en el dedo, que por lo que he investigado, tiene un 60% aprox de fiabilidad. Es casi como tirar una moneda al aire.

Bien, pues siguiendo el protocolo, ella se fue a casa y se metió en nuestra habitación, de donde aún no ha salido, y yo notifiqué el positivo a mi empresa y me fui a por los niños a la guardería, donde también notifiqué el positivo a la espera de confirmación PCR.

Cuando estábamos todos en casa, hablamos a través de videollamada y acordamos que lo más ágil sería hacernos los niños y yo un test serológico ELISA (el que te sacan sangre, no el del pinchazo), si daba positivo, estábamos todos contagiados y podríamos aislarnos juntos, si daba negativo, nos íbamos los niños y yo a casa de mis padres y mi mujer tenía la casa entera para aislarse y nosotros volver al trabajo y a la guarde.

Hasta aquí todo normal.

Sin embargo, cuando íbamos a pedir cita para los test, llaman a mi mujer del centro de salud y le dan cita para el dia siguiente, jueves, a primera hora indicándonos además que los resultados estarían en 24h, es decir, el viernes. Con esta nueva información, y teniendo en cuenta que los 3 test serológicos iban a ser más de 200€ y que no está la economía para gastar libremente, decidimos esperar el resultado del PCR, porque si daba negativo (le dijeron que iba a dar negativo 99.99%) se acabaría aquí la historia. El análisis lo prescribe el Hospital San Juan De Dios (atención publica, gestión privada. AKA "Concertado"), sin embargo se hace en el centro de salud del municipio donde residimos (quedaos con esto que es importante).

Mientras tanto, la empresa me estaba diciendo que mis opciones, a pesar de la cantidad de veces que he trabajado anteriormente desde casa, y de los marrones que he solucionado favores que les he hecho estando en ERTE, eran: conseguir la baja en el centro de salud por convivencia con un positivo o, devolverme al ERTE del que me habían sacado hacía 3 días y volverme a "rescatar" cuando las pruebas dieran negativo. Les dije que el viernes tendríamos el resultado y me obligaron optamos por gastar dos días de las vacaciones que tenía pendientes del primer trimestre.

Llega el viernes, esperamos hasta por la tarde y al no tener noticias de nadie, llamamos al Hospital San Juan De Dios (Concertado), cuyo laboratorio se indica en el parte de prescripción de la prueba PCR. Allí nos indican que todas las pruebas de nuestra comarca, independientemente de qué centro las prescriba, se envían al Hospital Virgen Del Rocío (Publico 100%), de modo que llamamos allí. La persona que nos atiende, cansada como debe estar de escuchar a gente que llama preguntando por sus pruebas de coronavirus, nos trata como el culo nos atiende y nos indica que efectivamente las pruebas de nuestra comarca están allí, pero que no nos puede decir los resultados. El protocolo, según nos grita indica, es que si el resultado es positivo llama el hospital directamente al paciente, pero si es negativo, los resultados se derivan al centro de salud donde se realizó la prueba y ellos avisan directamente al paciente.

Lo cachondo es que cuando se hizo la prueba, le dijeron que el volumen de PCR a analizar estaba siendo muy alto y que de tener los resultados en 24h se olvidase, pero no pasaba nada porque también trabajan sábados y domingo. El problema es que el centro de salud no lo hace. Cierra el viernes al medio día y abre de nuevo el lunes. De modo que viernes, sábado y domingo no sabemos si no nos llaman porque no se ha hecho el análisis o porque es negativo y tenemos que esperar a que abra el centro de salud. Ante esta incertidumbre, ayer viernes por la tarde tiramos de contactos y pedimos a alguien que trabaja en el Hospital Virgen Del Rocío que mire si puede averiguar algo.

La respuesta fue que en la ficha de mi mujer ni siquiera aparece que le hayan pedido un PCR.

¿Lo han perdido?

¿Se ha traspapelado la prescripción?

¿Está en la ficha de paciente del Hospital San Juan De Dios, que es concertado y tiene un sistema y una red diferente del Virgen Del Rocío?

¿Será que el atasco es tal que aún no han podido introducirlo en el sistema?

Llamamos de nuevo al hospital donde hacen el análisis:

-Se lo aclararán en el centro de salud.

-Está cerrado señora.

- No me insista, no es mi problema espere al lunes.

- Gracias por nada.

En cuanto al trabajo, la baja por convivencia con un positivo o por cuidado del mismo, no te la dan hasta que se confirma con PCR, pero debo mantener el aislamiento, y el resultado puede tardar 5 días en llegar, con el sábado y el domingo por medio, puede ser una semana.

Existe el plan me cuida, pero las opciones que da son, cambio de turno (¿Para qué sirve si tengo que estar aislado?); reducción de jornada parcial (¿Para qué sirve si tengo que estar aislado?), reducción de jornada total, esto es una reducción de jornada del 100% con una reducción de sueldo también del 100%.

Mi mujer es profesora, las clases no empiezan hasta la semana que viene, pero lleva 4 días encerrada en nuestra habitación y haciendo todo el trabajo de claustros, reuniones de departamento, y demás de manera telemática.

En definitiva: Mi mujer encerrada, nosotros guardando el aislamiento, el sistema no me da una baja, el trabajo me amenaza con el Erte, mis hijos, menores de 3 años sin ir a la guarde y sin entender por qué su madre no sale del cuarto si no está malita ni por qué si ellos tampoco están malitos, no pueden salir de casa.

Y todo porque lanzaron una moneda al aire y salió de canto.

Mi única conclusión es que las mejoras en las comunicaciones y los sistemas informáticos solo sirven para ver porno, eso sí, con el 5G se va a ver en 8k ultrahdhiperrealista.

#PutaVidaTete