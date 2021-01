El sistema sanitario de Andorra encabeza el ranking mundial

El sistema sanitario andorrano es el mejor del mundo, según el exhaustivo informe que publicó en 2017 la revista británica especializada en medicina The Lancet. “Los tres elementos básicos de nuestro sistema: los ciudadanos pagan directamente una parte de los tratamientos, las personas que no pueden hacer frente al copago no quedan excluidas del sistema, y los pacientes pueden elegir qué médico los tratará”. En comparación con sus vecinos, España se encuentra octava posición con 90 puntos y Francia decimoquinta, con 88 puntos.