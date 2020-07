Sira Repollés: "La llamada a la responsabilidad no ha tenido el efecto esperado. No se ha hecho caso"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admitió en declaraciones a HERALDO que la llamada a la responsabilidad individual realizada por la DGA a finales de la pasada semana "no ha tenido el efecto esperado". El Ejecutivo autonómico instó a limitar la movilidad y a no salir de casa en Zaragoza y toda la Comarca Central para frenar los rebrotes. No obstante, según Repollés, la mayor parte de los ciudadanos "no hicieron caso".