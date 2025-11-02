·
Sinner es el nuevo número 1 del mundo tras conquistar el Masters 1000 de París-Bercy
El italiano se impuso a Aliassime, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.
|
etiquetas
:
tenis
,
sinner
,
alcaraz
,
paris
,
masters
,
atp
