Sinner es el nuevo número 1 del mundo tras conquistar el Masters 1000 de París-Bercy

El italiano se impuso a Aliassime, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.

