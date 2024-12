Un siniestro cuento de navidad: un Grinch asesino para asustarlos a todos

Un siniestro cuento de navidad (The Mean One) es una historia de redención, pero con muchas muertes y diversión. Parte de su encanto fútil radica en que tiene fuerza su conflicto: el personaje no es una víctima y no quiere volver a serlo. El director Steven LaMorte (con una carrera amplia en el bajo presupuesto) es inteligente en poner primero un motor narrativo claro y conciso, que permite luego divertirse con el sinsentido que tiene una película de terror con asesinatos.