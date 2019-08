La siniestra historia del eslogan de Nike 'Just Do It', inspirado en las últimas palabras de un asesino antes de ser eje

Puede parecer difícil de creer, pero uno de los eslóganes de marketing más conocidos de todos los tiempos — Just Do It de Nike —se inspiró en las últimas palabras de un asesino. Just Do It fue ideado por Dan Wieden, el director de la agencia Wieden & Kennedy, que lo incluyó como el foco de un anuncio de televisión en 1988. Un hecho poco conocido sobre el eslogan, que se repite sin cesar, es que fue inspirado por las últimas palabras en el corredor de la muerte de un doble homicida: Gary Gilmore, que mató a dos personas en Utah en 1976.