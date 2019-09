Sinead O’Connor reaparece y pide perdón por unos tuits

En 2018 afirmaba en Twitter: "Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (sí, es así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos". Tras disculparse por esas declaraciones,apareció el pasado viernes en la televisión irlandesa y, tras interpretar una versión de Nothing compares 2 U, anunció que vuelve a los escenarios.