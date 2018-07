Se acerca el buen tiempo y, con él, la época de las ventanas abiertas. Esto aumenta el riesgo de caídas de nuestros gatos. Suelo escuchar siempre lo mismo: los gatos no son tontos, no se van a tirar. Esta claro que un gato posiblemente no salte sin razón al vacío, pero hay muchos estímulos en el exterior que pueden atraer a nuestro gato y hacer que caiga. ¡Y ocurre muy a menudo!