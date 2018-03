Los sindicatos recurren el decreto de Cifuentes para blindar la Religión por ocultarlo al Consejo Escolar

CCOO presentará un contencioso administrativo porque, a su juicio, el proceso es "ilegal" por no informarse al Consejo Escolar. UGT lo ve "inaceptable". Según los sindicatos, el cambio, que amplía la oferta de la asignatura en 2º de Bachillerato, no se incluía en el borrador de decreto que vio el Consejo Escolar. Según este nuevo decreto, la oferta de Religión será obligatoria en 2º de Bachillerato, algo a lo que no obliga la Lomce, que deja margen a las comunidades para regular una parte del currículo.