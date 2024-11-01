Sindicatos policiales denuncian que tres de los cuatro escoltas de Begoña Gómez fueron apartados tras el abordaje de Vito Quiles

El sindicato de la Policía Nacional JUPOL denuncia que tres de los agentes del dispositivo de escolta de la mujer del presidente Pedro Sánchez han sido "castigados" y otro ha puesto su cargo a disposición tras sentirse "ofendido".
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Dale JUPOL, ya te he arreglado el comunicado.
Lo normal.
Esos policías "cumplían órdenes". Es decir, su trabajo es cuidar de una persona, la persona les pide espacio, y ellos permiten que a la persona la ataque un radical. No sé exactamente qué pretendían que pasase, que les aplaudiesen?
Porque dar espacio y permitir un acoso son dos cosas muy distintas. Deberían haber estado a una distancia tal, qeu al ver al subnormal acercarse, una carrerita les permitiese cogerlo, abrazarlo, preguntarle por la familia, decirle que esta noche nos vemos donde siempre, y ya. Loq ue hace un policía normal con un radical de extrema derecha, vamos.