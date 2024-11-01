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Sindicatos policiales denuncian que tres de los cuatro escoltas de Begoña Gómez fueron apartados tras el abordaje de Vito Quiles

Sindicatos policiales denuncian que tres de los cuatro escoltas de Begoña Gómez fueron apartados tras el abordaje de Vito Quiles

El sindicato de la Policía Nacional JUPOL denuncia que tres de los agentes del dispositivo de escolta de la mujer del presidente Pedro Sánchez han sido "castigados" y otro ha puesto su cargo a disposición tras sentirse "ofendido".

| etiquetas: jupol , sindicato , escoltas , vito quiles , begoña gómez
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9 comentarios
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jonolulu #2 jonolulu
Algunos se preguntaban por qué no llevaba escolta, pues ya sabéis, miraban para otro lado
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StuartMcNight #1 StuartMcNight
"Sindicatos policiales denuncian que tres de los cuatro escoltas que fallaron miserablemente en hacer su trabajo han sido apartados"

Dale JUPOL, ya te he arreglado el comunicado.
8 K 88
D303 #3 D303
#1 Pues con tu titular se entiende el castigo perfectamente y se queda corto.
0 K 10
ElPerroDeLosCinco #7 ElPerroDeLosCinco
Me puedo creer que Begoña Gómez les pidiera a los escoltas cierto espacio para tener intimidad con sus amigas, pero no me parece aceptable que se desentendieran tanto de ella como para no ver lo que pasaba con Quiles. Si en vez de ese subnormal hubiera sido un atacante, la habría podido matar fácilmente. Bien sancionados están.
5 K 50
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Una cagada cuando estás en un puesto de máxima responsabilidad hace que te reasignen en otro puesto. Perdida de confianza se llama.
Lo normal.
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#9 gadish
no entiendo porqué se le da voz a JUPOL. Son lo que son, y su opinión será siempre la que ya todos sabemos.

Esos policías "cumplían órdenes". Es decir, su trabajo es cuidar de una persona, la persona les pide espacio, y ellos permiten que a la persona la ataque un radical. No sé exactamente qué pretendían que pasase, que les aplaudiesen?
Porque dar espacio y permitir un acoso son dos cosas muy distintas. Deberían haber estado a una distancia tal, qeu al ver al subnormal acercarse, una carrerita les permitiese cogerlo, abrazarlo, preguntarle por la familia, decirle que esta noche nos vemos donde siempre, y ya. Loq ue hace un policía normal con un radical de extrema derecha, vamos.
1 K 17
#4 txepel
¿Hay algún meme en plan “PERO QUÉ TE CREÍAS MARICHOCHO”?
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Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Joder, es que está todo podrido.
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#5 z1018
Y suerte han tenido de no ser expedientados por su ineptitud.
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menéame