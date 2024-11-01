edición general
Los sindicatos de la Policía Nacional ven un "escándalo" la escolta policial a Sarah Santaolalla y piden explicaciones a Marlaska

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han puesto en duda que el Ministerio del Interior destine recursos públicos para poner escolta policial a la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que una juez haya desestimado su petición de orden de alejamiento contra el periodista Vito Quiles por una presunta agresión. Desde el Sindicato Unificado (SUP) han reclamado al ministro, Fernando Grande-Marlaska, "conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios policiales a este servicio" y que explique...

freeclimb #2 freeclimb
Un poco pesados los sindicatos reaccionarios de la policía..
jonolulu #3 jonolulu
Pues sí, sería mucho más efectivo poner seguimiento a Vito Quiles
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Y en estás tontadas tiene el perro entretenido al rebaño.
comunerodecastilla #7 comunerodecastilla
#5 Son otros perros los que no quieren entender su papel, que no es ladrar sino obedecer al pastor del rebaño. 8-D
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 que va, ahora está el perro al mando. A ver si espabilamos.
comunerodecastilla #9 comunerodecastilla
#8 Espabilao, espabilao... no te veo. xD xD xD
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#9 normalillo. Pero tengo bastante calle.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Salvame pero con mas retraso mental y mas recursos estatales
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "si se han detraído efectivos de otras unidades operativas". "El Sindicato Unificado de Policía solicita transparencia en relación con la asignación de recursos policiales destinados a la protección de Sarah Santaolalla, y reclama conocer los criterios técnicos y operativos que han motivado dicha decisión", ha indicado este miércoles en un comunicado. Recalca que "la concesión de protección policial a particulares se encuentra regulada" y que esa medida solo

menéame