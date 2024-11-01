Los sindicatos de la Policía Nacional ven un "escándalo" la escolta policial a Sarah Santaolalla y piden explicaciones a Marlaska

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han puesto en duda que el Ministerio del Interior destine recursos públicos para poner escolta policial a la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que una juez haya desestimado su petición de orden de alejamiento contra el periodista Vito Quiles por una presunta agresión. Desde el Sindicato Unificado (SUP) han reclamado al ministro, Fernando Grande-Marlaska, "conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios policiales a este servicio" y que explique...