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Los sindicatos convocan una huelga en Capgemini España por el «bloqueo» en la negociación del ERE

Los sindicatos convocan una huelga en Capgemini España por el «bloqueo» en la negociación del ERE

El ERE estaba planteado inicialmente para 748 empleados, que actualmente se han quedado en 717

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