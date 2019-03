Un "sin techo" devuelve una cartera con 300 euros que encontró en la calle

El pasado fin de semana Abdelfarid Nouami encontró una cartera con 300 euros durante una caminata por el entorno de la Avenida de la Estación. La devolvió sin tocarla. “No podía quedármelo, no era mi dinero”, cuenta con naturalidad, sin dudas. “Estaba buscando cosas en los contenedores. Cuando llegué al albergue revisé entre la ropa y la cartera estaba allí con la documentación”. Entregó la cartera y se marchó. “Yo no quiere hacer cosas malas porque después se me vuelven en mi contra”. El protagonista ha recibido una pequeña gratificación..