Sin rastro de la fiscal en la declaración de la exsubdirectora del máster de Cifuentes

La representante del Ministerio Público no ha estado presente esta mañana en la declaración como investigada de la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Laura Nuño. Algo que no ha gustado nada a la jueza Carmen Rodríguez Medel que se ha sentido “molesta” y “desanimada” en su interrogatorio."No No soy la número dos del instituto”, afirma Laura Nuño, que defiende que la normativa vigente por entonces no obligaba a los alumnos a defender el TFM ante un tribunal..