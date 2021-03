Sin privacidad y sin dinero

La eliminación del dinero en efectivo forma parte de la hoja de ruta de muchos gobiernos. Es una consecuencia, si no uno de los objetivos, de la digitalización. Cuando desaparezca el efectivo será indispensable que todo ser humano tenga una cuenta bancaria o algo similar y un dispositivo para acceder a ella. Cosas de las que carecen los sin techo, los que no tienen papeles, los parados endémicos, crónicos o estructurales y gran parte de la población mundial que, no obstante, consigue sobrevivir