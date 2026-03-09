Sin noticias de las futbolistas iraníes que no cantaron el himno: «Es preocupante»

«La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras», explica Beau Busch, presidente del sindicato mundial FIFPro para Asia y Oceanía. Cunde la preocupación en el mundo del fútbol por las futbolistas iraníes que representaron a su país en la Copa de Asia femenina, que se disputa en Australia, y que se negaron a cantar el himno antes de su primer partido en el torneo, contra Corea del Sur el pasado lunes.