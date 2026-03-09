edición general
Sin noticias de las futbolistas iraníes que no cantaron el himno: «Es preocupante»

«La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras», explica Beau Busch, presidente del sindicato mundial FIFPro para Asia y Oceanía. Cunde la preocupación en el mundo del fútbol por las futbolistas iraníes que representaron a su país en la Copa de Asia femenina, que se disputa en Australia, y que se negaron a cantar el himno antes de su primer partido en el torneo, contra Corea del Sur el pasado lunes.

4 comentarios
Pertinax
Esto jamás sucedería con la Selección Iraní Natación Femenina.
alehopio
¿Las habrán bombardeado los sionistas a la llegada de su avión a Teherán? Pare decir luego que el régimen de los ayatolás las han hecho desaparecer...
Torrezzno
Que futbolistas?
#1 imaginateca
Había idiotas que decían que no cantaban el himno en apoyo a Irán. Qué es que tiene narices las gilipolleces que puede leer uno al día.
Yo no me preocuparía. Se van a quedar en Australia.
