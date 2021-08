Sin médicos en Madrid: “Hemos cerrado el turno de tarde porque nos hemos quedado con un médico de ocho"  

El centro de salud Numancia de Vallecas ha colgado un cartel en sus puertas: "No hay con consultas médicas por las tardes". "Lo hemos hecho de forma precipitada", reconoce Ana Ceballos, médica de familia del centro. Son ocho profesionales en plantilla pero ahora mismo solo hay uno trabajando. "Es imposible tener el turno abierto con un solo médico",asegura Ana, que insiste en señalar que la situación de este centro no es única. "Estamos todos igual, no podemos más", denuncia.