¿Sin energía? Podría no ser flojera, sino un proceso de duelo  

La psicóloga Maynné Cortés explica a qué podría deberse la ansiedad y poca motivación que algunas personas sienten durante el aislamiento social por coronavirus. ¿Tienes muy poca energía, incluso si no has hecho mucho últimamente? ¿No sientes motivación para realizar tus actividades cotidianas? No es flojera ni apatía, lo más probable es que estés atravesando un proceso de duelo. El mundo como lo conocíamos ha cambiado repentinamente, nuestros planes se pusieron en pausa o se cancelaron y la angustia por la epidemia, ...