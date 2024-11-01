Sin Cadenas

Si tienes que partir, hazlo ya, y cierra la puerta al salir.



No espero la visita de nadie. Eres y serás la única persona que ha profanado el portal de esta mi burbuja.



Ni amigos ni enemigos; no tengo a nadie en este sombrío mundo.



Ningún humano, antes de ti, me ha visto revolcarme en el piso mientras lloro mis miedos y mis angustias.



¿Qué has hecho con mi vida? ¿Por qué me has clavado ese puñal?



Si tenías planeado irte, muerto ya estoy.



No era necesario manchar tus manos con mi sangre…



Hace frío, y la filuda hoja de acero está hela......