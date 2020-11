Con o sin apoyo de Trump: Twitter informa fecha en que traspasará cuenta presidencial a Joe Biden

Twitter entregará el control de la cuenta presidencial de Estados Unidos @POTUS a Joe Biden cuando preste juramento el día de la investidura, incluso si entonces Donald Trump no ha admitido su derrota electoral, informaron medios estadounidenses. POTUS, por sus siglas en inglés, es el acrónimo en inglés de President Of The United States. La red social se está “preparando activamente para apoyar la transición de las cuentas institucionales de Twitter de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021”, dijo el portavoz de Twitter, Nick Pacilio.