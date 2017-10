Por qué sin animales venenosos la humanidad tendría serios problemas

Si comes frutas, estas están polinizadas por abejas, que son venenosas", dice Ronald Jenner, experto en evolución del veneno del NHM. "Los higos están polinizados por avispas parasitoides. Si comes calamares o pulpos, son venenosos". "Los venenos se usan en cosméticos: las máscaras para la cara usan una versión sintética del péptido de víbora que relaja los músculos", añade el científico. "Y puede que no lo sepas, pero tu remedio para la diabetes es probablemente un versión sintética de una toxina".