“Simplemente no me parece bien”: el abogado de Luigi Mangione afirma que personas ofrecen pagar las facturas de su cliente

Tom Dickey, abogado de Luigi Mangione en el caso del homicidio de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, dijo a CNN que su personal le informó que recibieron algunos correos electrónicos de personas que se ofrecieron a ayudar a pagar las facturas legales de Mangione. “Obviamente, mi cliente aprecia el apoyo que tiene, pero no sé […] simplemente no me parece bien”, afirmó Dickey. Por su parte, las autoridades niegan fianza para Luigi Mangione.