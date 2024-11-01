Una simple bolsa de snacks y bastó para alterar una de las cuevas más frágiles del planet

Las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, son una de las maravillas geológicas más impresionantes del planeta: un sistema de más de 119 cuevas formadas durante millones de años por la acción del agua sobre la roca caliza. un visitante olvidó una bolsa de Cheetos. el maíz procesado del snack se descompuso y creó un microecosistema artificial. Según el NPS, la mezcla de humedad y azúcares formó el entorno perfecto para hongos, bacterias e insectos como grillos y ácaros. En pocos días, se había formado una cadena trófica completamente nueva.