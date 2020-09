A pocos días del estreno de 'Planeta Calleja', el Dr Simón desmiente unas confidencias que habria hecho J.Calleja. “Ha utilizado un término que yo no conocía, lo de gancho mediático, yo creo que es básicamente eso. No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa, no hay información que no se haya discutido hasta la saciedad ”, ha dicho delante del ministro de sanidad.