Por qué los símbolos no son para siempre [EN]

La eliminación de emblemas culturales no es la eliminación de la historia sino parte de ella. Las cosas cambian, cómo cambian los valores. Construimos estatuas, luego las destruimos. Creamos símbolos, luego modificamos sus significados. Algunos argumentan con vehemencia que los monumentos, como las estatuas confederadas, deben dejarse en su lugar, que su parte en la historia no debe ser "borrada". Pero el cambio no es una borradura de la historia; Es parte de ello.