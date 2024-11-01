·
1
meneos
113
clics
Silver Shamrock os desea feliz Halloween
Apuesto a que no podrás aguantar hasta el final... (Anuncio de Silver Shamrock en Halloween III).
halloween
hallowen iii
silver shamrock
anuncio
#4
mikhailkalinin
#3
Lo siento, tengo el registro de la ouija.
1
K
23
#1
gringogo
Los que hayan recibido las máscaras con tecnología israelí que envié por correos express: ponéosla y reproducid el vídeo.
Se comenta que regalan criptos y cambian cacahuetes por tickets regalo y skins del Fortnite.
Por un nuevo Menéame.
Feliz víspera.
0
K
13
#2
mikhailkalinin
#1
Cabrón, pon un aviso
️ no apto para epilépticos
1
K
23
#3
gringogo
#2
A ti no te la envié.
Creo...
0
K
13
#5
Rorschach_
@Eirene
Revisad esta basura de vídeo por el contenido perjudicial.
Del MICROBLOGGING de la entradilla hablamos otro día.
0
K
13
#6
gringogo
#5
¿Qué problema tienes? La entradilla es la descripción del vídeo original: "I'll bet you can't sit through this...". Lo que está entre paréntesis es el título del vídeo. (Ni que fuera a llegar a portada...). Pero, en serio, ¿a qué se debe esa agresividad y esa invocación por un envío con cero meneos en la categoría ocio?
0
K
13
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
