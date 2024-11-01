edición general
1 meneos
113 clics

Silver Shamrock os desea feliz Halloween

Apuesto a que no podrás aguantar hasta el final... (Anuncio de Silver Shamrock en Halloween III).

| etiquetas: halloween , hallowen iii , silver shamrock , anuncio
1 0 1 K 3 ocio
6 comentarios
1 0 1 K 3 ocio
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#3 Lo siento, tengo el registro de la ouija.
1 K 23
gringogo #1 gringogo
Los que hayan recibido las máscaras con tecnología israelí que envié por correos express: ponéosla y reproducid el vídeo.

Se comenta que regalan criptos y cambian cacahuetes por tickets regalo y skins del Fortnite.

Por un nuevo Menéame. Feliz víspera.
0 K 13
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#1 Cabrón, pon un aviso {0x26a0} ️ no apto para epilépticos :-O
1 K 23
gringogo #3 gringogo
#2 A ti no te la envié. Creo...
0 K 13
Rorschach_ #5 Rorschach_
@Eirene Revisad esta basura de vídeo por el contenido perjudicial.

Del MICROBLOGGING de la entradilla hablamos otro día.
0 K 13
gringogo #6 gringogo
#5 ¿Qué problema tienes? La entradilla es la descripción del vídeo original: "I'll bet you can't sit through this...". Lo que está entre paréntesis es el título del vídeo. (Ni que fuera a llegar a portada...). Pero, en serio, ¿a qué se debe esa agresividad y esa invocación por un envío con cero meneos en la categoría ocio?
0 K 13

menéame