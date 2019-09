Sigue maltratando a su perro tras ser denunciada por ello en A Coruña

"La funcionaria responsable nos instó a denunciarlo en la Policía, porque ella tenía 50 casos similares y no podía hacerse cargo de todos. ¿Eso qué significa? ¿Si no se resuelven qué pasa con los animales?" La Policía le retiró el animal en agosto, pero la Xunta no llegó a tramitar la denuncia y se lo devolvió. El sábado, un vecino de la plaza de San Vicente pudo grabar unos vídeos en los que se puede ver como el animal sigue siendo maltratado por su dueña. En dichas imágenes se ve a la mujer golpear y tirar de las orejas al can.