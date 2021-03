La vida no es fácil; te han prometido según qué cosas y nunca se han llegado a cumplir, o nunca has sido a ajustar lo que has imaginado con lo que sucede. Estudias, pero no se luce en la nómina. Te esfuerzas, pero se sigue resistiendo el tamaño del apartamento. Le aplicas horas, pero el día tiene las que tiene y tu vida es, ciertamente, miserable.