Un siglo de comunismo chino

El PCCh todavía no ha superado los 74 años de gobierno de su homólogo soviético, pero lejos del estancamiento brezhneviano que derivó en la perestroika, la China de Xi vive un momento de reconversión que puede insuflar otra vida al PCCh. O quizá no. La reforma económica, tecnológica, social, ambiental, etc., pero también el propósito de establecer una nueva fuente de legitimidad (ya no la revolución ni la economía) basada en la gobernanza a través de la ley constituyen referentes de esta decisiva etapa.