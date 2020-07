Siete mil gallegos en el exterior no pudieron votar pese a solicitarlo

El caos del voto exterior: 0 votos en Venezuela, Cuba y Nueva York, 6 en Río y 22 en México. Mientras los partidos gallegos se enzarzaban en dirimir la necesidad de aplazar o no las elecciones en A Mariña al no poder votar 259 personas confinadas por el coronavirus, otros 7.081 gallegos que rogaron votar desde el extranjero directamente no pudieron hacerlo sin que hubiera protesta alguna.