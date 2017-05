Siete "excusas" de los automovilistas para atropellar ciclistas

Argumentos que parecen querer justificar el atropellar ciclistas. Argumentos que quieren expulsarnos de las calzadas. Argumentos contra la bici que hay que contestar como ciclistas pero, sobre todo, como seres humanos racionales. Los ciclistas no tienen derecho a estar ahí porque no pagan impuestos. Los ciclistas van muy despacio. Los ciclistas no pasan exámenes de tráfico ni tienen carné. Los ciclistas ocupan mucho espacio en la carretera. Los ciclistas no respetan las normas de tráfico. Los ciclistas no llevan matrícula. Los ciclistas también