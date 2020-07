"Me siento más segura aquí"

Cientos de británicos aterrizan en Gando a pesar de la cuarentena decretada por Londres. "En mi país estamos peor", dice Elizabeth. La amenaza de recibir una multa de mil libras si al regresar a Reino Unido no respetan la cuarentena no fue óbice para que ayer aterrizaran en Gando cientos de ciudadanos británicos, que optaban por no cancelar su descanso programado con antelación en las Islas. Aunque algún turista defendía la necesidad de la medida en aras de salvaguardar la salud, todos aseguraban sentirse muy tranquilos...