El show del perro de la chica guapa y otros bochornos de la tragedia

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Decía Iñaki Uriarte que entre hacer algo y no hacerlo existe una tercera opción: fumar. Yo digo que me parece bien porque en el acto de fumar hay silencio y nosotros somos muy de perder siempre cualquier gloriosa oportunidad de callarnos que se nos presenta. Se nos olvida, se nos olvida que existe esa vía. La de contemplar el horror (en este caso, el del accidente de Adamuz) y cerrar la boca con respeto. Pero nos puede la sobreactuación...

YSiguesLeyendo
... Lo vimos con el caso de Gabriel Cruz y los desubicados dibujos de niños cabalgando peces que reventaron internet. Lo vimos con el tarado poema que Benjamín Prado le dedicó a Julen cuando le encontraron muerto en el pozo. Esto siempre es lo peor, esto siempre es lo más rastrero, el poemita o la cancioncita en directo, con los cadáveres calientes, para rascar likes de una grada intelectualmente podrida en un ejercicio de cursilería que insulta...
YSiguesLeyendo
gran retrato de la triste condición humana. genial el hallazo de "el tarado poema"... una forma de respetar al artista pero no a su obra, jejé
FueraSionistasdeMeneame
Enésimo caso del "síndrome de la mujer blanca desaparecida" (en este caso el desaparecido era el perro de la mujer blanca)
eltxoa
gente muy despierta beneficiándose de desgracias para beneficio propio
AndresEl_Lanas
Yo de verdad que no os entiendo... Pero que hay de malo en esto? Si, es una historia de Bart pero no hace ningún daño. Bueno si, a lo mejor a los que están podridos por dentro.
