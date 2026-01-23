El show del perro de la chica guapa y otros bochornos de la tragedia

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Decía Iñaki Uriarte que entre hacer algo y no hacerlo existe una tercera opción: fumar. Yo digo que me parece bien porque en el acto de fumar hay silencio y nosotros somos muy de perder siempre cualquier gloriosa oportunidad de callarnos que se nos presenta. Se nos olvida, se nos olvida que existe esa vía. La de contemplar el horror (en este caso, el del accidente de Adamuz) y cerrar la boca con respeto. Pero nos puede la sobreactuación...