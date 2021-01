Shopify Inc., el proveedor de software de comercio electrónico, desconectó las tiendas en línea administradas por la Organización Trump y la campaña de Trump el jueves en respuesta a los disturbios del miércoles en el Capitolio. Los visitantes de TrumpStore.com y shop.donaldjtrump.com, que vendían prendas oficiales de la marca Trump, gorras "Make America Great Again" y otros productos, no pudieron conectar con las webs desde el jueves.