Shocker, uno de los mejores supervillanos de todos los tiempos

Ya sé qué me vais a decir. Bueno, más o menos. Que no. Que el mejor supervillano es Magneto. O el Joker. O Darkseid. Que como va a ser el mejor supervillano un sujeto así, sin ni siquiera una historia, una película o un videojuego memorable. No quiere vengarse de una gran injusticia. No quiere cambiar las leyes ni montar un país propio para lo que él considera amigos o gente de su raza o ideas. Lo único que ha querido casi siempre es ganar dinero y disfrutarlo.