Shmita, el año sabático judío que prohibe cultivar los campos y perdona las deudas

Como cabe imaginar, no cultivar durante todo un año era duro para las familias, aún cuando la shmita implicara otros aspectos complementarios más agradables; por ejemplo, todas las deudas individuales quedaban anuladas (salvo las de los gentiles) junto con las demandas derivadas de ellas. Y había otra opción para hacer más llevadera la shmita, que era -y es- cultivar en tierras no judías. Ello ha llevado a un debate sobre si los productos obtenidos así pueden aceptarse o no; hay corrientes opuestas al respecto.