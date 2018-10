Shirley Jackson, la cazadora de monstruos cotidianos a quien debemos 'La maldición de Hill House'

Paradójicamente (o no: ya se sabe cómo funciona esto de la crítica, la alta y baja cultura, las artes y las letras), el respeto en ámbitos literarios que se le tiene a Shirley Jackson viene principalmente de un relato de 1948 que generó en el momento de su publicación una controversia sin precedentes. 'La lotería' era un crudo, abstracto y desasogante retrato de la intolerancia que no funcionaba exactamente como historia de miedo, aunque no vamos muy desencaminados si decimos que es una de sus invenciones más aterradoras.